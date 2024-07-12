Игрок «Манчестер Сити» Родри высказался о возможном возвращении в чемпионат Испании

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри высказался о возможном возвращении в Испанию. Напомним, игрок сборной Испании выступает за «горожан» с 2019 года.

«Я стараюсь анализировать все решения, которые принимаю, чтобы иметь критерий. Я очень, очень счастлив в Англии. Думаю, что нахожусь в одном из лучших клубов мира, это очевидно, и я счастлив. У меня трёхлетний контракт, и, когда придёт время, я увижу. Но я уже говорил об этом раньше, когда речь шла о краткосрочной перспективе. Мне не нравится или не имеет смысла смотреть на долгосрочную перспективу. Испания — моя страна, Мадрид — мой город, мой дом. И когда я уезжал в Манчестер, я помню разговор с родителями, в котором они говорили мне, уверен ли я [в своём решении], потому что я еду в другую страну, в другую культуру. И, в конце концов, человек счастлив, когда он в чём-то уверен. Если я вернусь, то только с уверенностью», — приводит слова Родри AS.