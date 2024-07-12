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Российский футболист из чемпионата Дании рассказал о подходящей ему топ-лиге

Российский футболист из чемпионата Дании рассказал о подходящей ему топ-лиге
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Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха назвал топ-чемпионат, который подходит ему больше всего.

«Бундеслига. У нас в команде четыре человека много лет там провели: «Ганновер», «Гамбург», «Аугсбург», другие. Говорят, именно в чемпионате Германии я реализовал бы свои лучшие качества: объём, силовую борьбу, постоянную игру в атаку.

Мне очень интересно, какой в больших лигах тренировочный процесс. Там и футболисты более высокого уровня, есть чему учиться. И требования к себе ты должен предъявлять запредельные: питание, режим, медицина, психология, личные тренеры. Вот мне всё это тоже нравится – жить футболом каждую секунду», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

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