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«У Сафонова был единственный минус». Онугха — о тренировках с Матвеем в «Краснодаре»

«У Сафонова был единственный минус». Онугха — о тренировках с Матвеем в «Краснодаре»
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Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха поделился воспоминаниями о совместных тренировках с Матвеем Сафоновым в «Краснодаре-2».

«Когда пришёл в «Краснодар-2», помню его маленьким парнем, который только начинал в ФНЛ. Сразу было видно, что Матвей талантлив. У него был минус единственный – игра ногами. Но когда смотрел матчи «Краснодара», уже даже уйдя оттуда, заметил прогресс Сафонова в игре ногами. От сезона к сезону прибавлял. Плюс он стал ментальным лидером, это даже через телевизор видно.

Очень рад, что Мотя оказался в таком большом клубе, он целеустремлённый парень. Смотрел интервью Нобеля Арустамяна с Сафоновым: mindset (образ мышления. – по-англ. – Прим. «Чемпионата») сумасшедший, то есть он едет туда не как второй вратарь. С таким менталитетом это звоночек Джанлуиджи Доннарумме», — сказал Онугха корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

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