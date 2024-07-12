Лучший бомбардир лиги Дании: рассчитывал минимум на расширенный список сборной России

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Дании в прошлом сезоне, высказался о том, что его не вызывают в сборную России, несмотря на успехи на клубном уровне.

«Вообще ничего не было, но мне очень хотелось. И это нормально: я футболист с российским паспортом, всю жизнь там прожил и начал там карьеру, стал лучшим бомбардиром в не самой последней европейской лиге. Сразу понял, что в России не следят за чемпионатом Дании.

Я рассчитывал попасть как минимум в расширенный список сборной России. Я увидел список. Меня там нет. Всё. История закрыта. Что мне делать?» — сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.