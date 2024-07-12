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Антон Шунин: хотелось бы узнать о решении «Динамо» раньше

Антон Шунин: хотелось бы узнать о решении «Динамо» раньше
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Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин ответил, есть ли у него вопросы к клубу.

— Есть ли у тебя какие-то вопросы к «Динамо» после стольких лет в клубе?
— Я бы не хотел задавать их публично. Конечно, мне бы хотелось узнать о решении «Динамо» не продлевать контракт раньше. Всегда лучше знать плохую новость заранее. Я бы как-то подготовился к тому, что не останусь в «Динамо», начал бы искать себе команду. Конечно, сыграл бы прощальный матч в чемпионате – в официальном турнире при своих болельщиках, как это было в случае с Джикией в «Спартаке» и Набабкиным в ЦСКА. Но у меня, к сожалению, так не получилось.

После официального объявления клуба о том, что я ухожу, мне позвонил Сергей Вадимович Степашин. Для него это тоже стало неожиданностью, он всегда меня поддерживал и относился с большим теплом. Видел много комментариев в медиа от партнеров по команде – это очень приятно, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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