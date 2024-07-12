В Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте до 2028 года — AS

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) хочет продлить контракт с главным тренером «Фурия Роха» Луисом де ла Фуэнте до 2028 года. Действующее трудовое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано до лета 2026 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в RFEF намерены продлить контракт с де ла Фуэнте независимо от того, как завершится финал Евро-2024, где сборная Испании сыграет с Англией. Кроме того, в организации хотят получить ответ от 63-летнего специалиста до стартового свистка финального матча чемпионата Европы — 2024.

Напомним, де ла Фуэнте был назначен на пост главного тренера сборной Испании в январе 2023 года.

Противостояние между сборными Испании и Англии пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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