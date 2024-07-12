Антон Шунин высказался о своём будущем после ухода из «Динамо»

Российский голкипер Антон Шунин рассказал, чем занимается после ухода из московского «Динамо».

— Как сейчас обстоит ситуация с будущим?

— Я тренируюсь каждый день и поддерживаю себя в форме. Есть предложения от других клубов, которые я стал рассматривать уже после того, как мне отказали в должности спортивного менеджера «Динамо».

Пока, наверное, я ещё не осознал до конца, что история с «Динамо» закончилась. Мне очень жаль, что так произошло. Спасибо всем, кто на протяжении этого долгого времени был рядом со мной, поддерживал, болел за нашу команду. Да, кто-то хейтил и ругал, но вы все делали меня сильнее. Я никогда не опускал руки, тренировался на 120% и выжимал из себя всё, чтобы помочь «Динамо». Если что-то не получалось, то не потому, что я этого не хотел. Спасибо за тёплые слова, которые вы писали мне в социальных сетях – я всё прочитал и очень благодарен.

Конечно, я буду болеть за «Динамо» до конца жизни. Я такой же, как и вы, динамовец – с первого и до последнего дня. Любовь к клубу досталась мне от отца – надеюсь, и мои дети придут на стадион и будут болеть за нашу команду. Мы придём с ними вместе. Я горжусь тем, что играл за великое «Динамо», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.