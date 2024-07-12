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Лучший бомбардир чемпионата Дании сделал выбор между сборными России и Нигерии

Лучший бомбардир чемпионата Дании сделал выбор между сборными России и Нигерии
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Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха сделал выбор между сборными России и Нигерии. Форвард дал понять, что выбрал бы играть за российскую национальную команду.

«Если поступит предложение сыграть за сборную России и сборную Нигерии одновременно? Россия. Товарняки с Россией или официальные матчи с Нигерией? Я позитивно настороен и верю, что в ближайшее время мы будем выступать в международных турнирах. Рано или поздно всё будет как раньше», – сказал Герман Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Напомним, в минувшем сезоне Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.

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