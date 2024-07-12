Юрий Жирков: при таком футболе на Евро сборная России смотрелась бы неплохо

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о чемпионате Европы 2024 года.

«Удаётся ли посмотреть Евро? Периодически.

Главное — то, как играют испанцы. Остальные — немножко скучновато. Переживал ли за кого-то? Ни за кого, в принципе. Если только за Грузию. Но с испанцами им было тяжело. Как и нам в 2008-м с ними же.

Если бы наша сборная играла на Евро? При таком футболе — как сейчас на Евро — смотрелась бы неплохо. Есть молодые перспективные ребята», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сыграют национальные команды Испании и Англии. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.