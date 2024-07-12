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Ольмо заявил, что не боится Беллингема, в преддверии финала Евро-2024

Ольмо заявил, что не боится Беллингема, в преддверии финала Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо ответил на вопрос, опасается ли он атакующего хавбека Англии Джуда Беллингема, в преддверии очного матча команд в финале Евро-2024, который состоится 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не боюсь [Беллингема]. Он является основополагающим футболистом, мяч проходит через его бутсы. Беллингем всегда в гуще событий. Он игрок, с которым нужно считаться, но не нужно бояться», — приводит слова Ольмо AS.

Напомним, встреча между сборными Испании и Англии состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:1.

Календарь матчей Евро-2024
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