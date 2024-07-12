Вячеслав Малафеев: игра за Суперкубок обещает быть зрелищной

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил готовность сине-бело-голубых к сезону-2024/2025. В субботу, 13 июля, «Зенит» встретится с «Краснодаром» в Суперкубке России. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» выглядит достаточно готовым к началу сезона. В товарищеских матчах команда показала, что у неё есть и слаженность, и физическая подготовка. Новички тоже приятно удивили: стараются влиться в коллектив и привнести что-то новое. Не так просто выделиться на фоне тех, кто есть в «Зените», новым игрокам. Ребятам это удавалось. Конечно, товарищеские матчи не всегда точно отражают реальную картину, но пока у «Зенита» всё выглядит неплохо.

Вообще, матч за Суперкубок должен быть интересным. Ожидаю напряжённую борьбу, ведь обе команды хотят начать сезон с победы. «Краснодар» — всегда серьёзный соперник, имеющий свой стиль, так что игра обещает быть зрелищной», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».