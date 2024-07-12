В ЦСКА высказались об отъезде Файзуллаева в сборную Узбекистана для подготовки к Олимпиаде

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об отъезде полузащитника московского клуба Аббосбека Файзуллаева в расположение сборной Узбекистана с целью подготовки к участию в Олимпиаде-2024.

«Конечно, отъезд Файзуллаева — потеря для ЦСКА, но с другой стороны — это Олимпиада, и для любого футболиста участие в Олимпийских играх очень значимо. Тем более для сборной Узбекистана, ведь они сыграют там впервые в истории. И здесь, конечно, клуб, даже если бы мог, не пытался бы тем или иным образом препятствовать поездке игрока на этот турнир. Несмотря на то что в клубных интересах это, безусловно, потеря», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 24 июля по 10 августа 2024 года. Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.

В минувшем сезоне Файзуллаев принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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