Ямаль — о возможном трансфере Уильямса в «Барселону»: надеюсь, что смогу играть с Нико

Игрок сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном переходе вингера «Атлетика» Нико Уильямса в стан каталонцев.

«Возможный переход Нико? Я не имею к этому никакого отношения. Но я надеюсь, что смогу играть с ним [в одной команде]», — приводит слова Ямаля Jijantes FC в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее, на этой неделе, в СМИ появилась информация, что 21-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.