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Томас Цорн считает сборную Испании фаворитом финала Евро-2024

Томас Цорн считает сборную Испании фаворитом финала Евро-2024
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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале чемпионата Европы ожидаю увидеть интенсивный матч. Для меня фаворитом является сборная Испании, так как они на промежутке всего турнира показали хороший футбол и заслужили выиграть Евро», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, финал Евро-2024 состоится в это воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

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