Томас Цорн считает сборную Испании фаворитом финала Евро-2024

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«В финале чемпионата Европы ожидаю увидеть интенсивный матч. Для меня фаворитом является сборная Испании, так как они на промежутке всего турнира показали хороший футбол и заслужили выиграть Евро», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, финал Евро-2024 состоится в это воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.