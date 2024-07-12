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Ямаль рассказал, как провёл время после победного полуфинала с Францией на Евро-2024

Ямаль рассказал, как провёл время после победного полуфинала с Францией на Евро-2024
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Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос, как он провёл вечер после полуфинального матча Евро-2024 с Францией, в котором «Фурия Роха» одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«После матча с Францией первым делом нужно было лечь спать и отдохнуть. К счастью, у меня это получилось. На следующий день уже отвечал на все сообщения [с поздравлениями]», — приводит слова Ямаля Jijantes FC в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в матче с Францией 16-летний футболист отметился забитым мячом.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Англией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
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