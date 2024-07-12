РПЛ изменила время начала матча «Факел» – «Краснодар» в 3‑м туре чемпионата России

Российская Премьер-Лига изменила время начала матча 3-го тура чемпионата России «Факел» – «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в социальных сетях.

«По согласованию с основным вещателем Лига приняла решение о необходимости изменения времени матча 3-го тура «Факел» — «Краснодар» и направила соответствующее письмо в РФС:

«Факел» — «Краснодар» — 4 августа, 17:30 вместо 18:00 (по мск)», – говорится в сообщении РПЛ.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. «Факел» финишировал 11-м. Воронежская команда набрала 32 очка.