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Жирков: Газзаев в раздевалке покрикивает, ничего не меняется

Жирков: Газзаев в раздевалке покрикивает, ничего не меняется
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался об участии в матче легенд с российским тренером Валерием Газзаевым. 7 июля состоялся ретроматч, в котором встречались команды легенд Беларуси и России. Он был приурочен ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Команды играли на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Россияне одержали победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

«В чём изменился Газзаев со времён моей игровой карьеры? Такой же. В раздевалке покрикивает. Нам с Красичем в прошлом матче легенд («Локомотив» встречался с ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») сказал, чтобы закрывали всю бровку. Ничего не меняется. Валерий Георгиевич молодец», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

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