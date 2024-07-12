«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 36-летним Джонни Эвансом

«Манчестер Юнайтед» объявил о пролонгации трудового соглашения с 36-летним центральным защитником Джонни Эвансом до лета 2025 года.

«Я рад, что продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» ещё на один сезон. Всегда большая честь играть за этот великий клуб и чувствовать поддержку наших невероятных болельщиков.

Вернуться в клуб в минувшем сезоне, а также представлять команду вместе с фантастическими товарищами по команде и под руководством отличного менеджера было честью.

Общая победа в Кубке Англии стала незабываемым опытом. Я знаю, что в предстоящем сезоне мы можем побороться за ещё большее количество трофеев», — приводит слова Эванса пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Эванс является воспитанником «красных дьяволов» и находился в системе клуба до 2015 года. В минувшем сезоне защитник вернулся в «Манчестер Юнайтед» и принял участие в 30 матчах во всех турнирах (один ассист).

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