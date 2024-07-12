Нигматуллин: хочется, чтобы Кейн выиграл первый трофей, у Ямаля ещё много побед впереди

Бывший футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы Испания — Англия. Встреча состоится 14 июля.

«Финал чемпионата Европы между Испанией и Англией — это классная афиша. Я рад, что будет такой финал между двумя крутыми сборными и не вышли в него тёмные лошадки или не произошли суперсенсации. Сборную Англию критиковали весь Евро, но она в финале и проявляет себя очень прагматично. При этом это уже второй финал подряд у Саутгейта, поэтому случайностью не назовёшь, а победителей не судят, если они выиграют.

Я буду болеть за сборную Англии, потому что хочется, чтобы личная драма Кейна, который проводит прекрасную карьеру и не имеет ни одного титула, как-то прервалась и он выиграл свой первый трофей. А у Ямаля и его компании ещё много побед впереди», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.