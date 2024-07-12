Нигматуллин: такие, как Соболев, навсегда потеряют любовь болельщиков «Спартака»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе форварда московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Видимо, Семаку необходим нападающий такого вида, как Соболев. Высокий, мощный, умеющий пробить. Наверное, из-за тактических схем нужен игрок такой вариации. У Соболева прекрасные условия в «Спартаке», но, возможно, хочется новый опыт.

Токсичное поведение на тренировках? Это не новая история, такое случается с футболистами. Это говорит об определённом непрофессионализме игрока. Такие игроки, как Соболев, навсегда потеряют любовь болельщиков «Спартака», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.