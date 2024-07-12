«Динамо» — «Спартак»: Нгамалё открыл счёт на 23-й минуте
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В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Нгамалё – 23' 1:1 Чернов – 73'
На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё.
«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Динамо» расположилось на третьей строчке, заработав 56 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.
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