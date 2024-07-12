«Давление мы не испытываем». Сперцян — о матче Суперкубка России с «Зенитом»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о грядущем матче Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится завтра, 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Завтра большой день, большая игра. Мы играем за трофей, который все ждём. Все готовы.

Давление мы не испытываем. Хорошо, что есть такие игры и такой шанс.

До этого я был вице-капитаном, теперь назначили капитаном. Я поблагодарил за это доверие. Я вырос здесь, это большая гордость», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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