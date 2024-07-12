Ламин Ямаль рассказал о фото маленького себя на руках у Месси

16-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о фотографии маленького себя, которого на руках держит бывший нападающий каталонского клуба Лионель Месси. Напомним, данную съёмку организовал международный благотворительный фонд, являвшийся спонсором сине-гранатовых на тот момент.

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«В то время, когда появилась фотография с Месси, я, конечно, не знал о ней. У моего отца она сохранилась. Мы не публиковали эти фотографии, потому что не хотели сравнений между мной и Лео», — приводит слова Ямаля Jijantes FC в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее Ламин Ямаль стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

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