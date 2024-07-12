Сперцян: нам не будет хватать латиноамериканцев в игре с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о новичках южан, своих партнёрах по команде из сборной Колумбии, а также о летних сборах перед Суперкубком России.

«Мы хорошо знаем Фёдора и Юру. Раньше подавали им мячи. Это большие игроки с серьёзным опытом. Плюс Даня Козлов. К сожалению, нам не будет хватать латиноамериканцев. Мы все мотивированы и готовы.

Конечно, мы общаемся. Вчера общался с Кордобой. У нас есть общий чат. В финале буду болеть за своих друзей.

В начале было тяжеловато всем понять. Но ближе к концу сезона уже стали понятны все требования. Сборы прошли отлично. Все себя отлично чувствуют», – передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России 13 июля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.