Мусаев рассказал, почему «Краснодар» подписывает возрастных футболистов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, почему «быки» приглашают в команду возрастных футболистов. Напомним, нынешним летом «Краснодар» подписал контракт с 34-летним нападающим Фёдором Смоловым, 36-летним вратарём Юрием Дюпиным, а также с 34-летним полузащитником Юрием Газинским.

«Почему приглашаем возрастных футболистов? Сейчас мы хотим не трогать вторую команду. Она значительно омолодилась. Хотим, чтобы через пару лет команда вернулась в ФНЛ. И решили взять более опытных ребят. Хотя Козлов – это молодой футболист.

Что касается трансферов, то это разные истории. Матвею было трудно отказаться, мы не хотели его отдавать.

Волков же хотел в «Зенит», нас устраивали детали сделки, поэтому мы расстались», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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