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Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян не стал отвечать на вопрос о своём будущем

Игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян не стал отвечать на вопрос о своём будущем
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался отвечать на вопрос о своём будущем.

«Моё будущее? Я не буду отвечать на этот вопрос», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что Эдуардом Сперцяном интересуются европейские клубы. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Завтра, 13 июля, «Краснодар» встретится с «Зенитом» в Суперкубке России. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.

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