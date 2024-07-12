Мусаев ответил на вопрос о целях «Краснодара» на грядущий сезон

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о целях «быков» на грядущий сезон.

«Цели на сезон? Об этом должно говорить руководство. Пока мы ещё не встречались, так как в неполном составе. Плюс ждём трансферы – думаю, добавятся два игрока в ближайшее время. Конечно, мы хотим бороться за чемпионство и за Кубок. Хотя понимаем, что сделать это будет трудно.

Усиление «Зенита»? Я об этом не думаю», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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