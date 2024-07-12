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Мурад Мусаев анонсировал появление нового центрального защитника в «Краснодаре»

Мурад Мусаев анонсировал появление нового центрального защитника в «Краснодаре»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможных изменениях в составе команды.

«Все лидеры остаются. Мы пока не намерены ни с кем расставаться. Сейчас в клубе никаких предложений нет. Официально никто не обращался.

Когда появится центральный защитник? Надеюсь, на следующей неделе. Сейчас идут переговоры. Вместе с центральными защитником мы хотим взять флангового игрока», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Завтра, 13 июля, «Краснодар» встретится с «Зенитом» в Суперкубке России. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.

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