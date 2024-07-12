Мусаев: предпочёл бы, чтобы у нас был открытый аэропорт, и мы потренировались дома

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил проблему закрытого аэропорта в Краснодаре, что усложняет логистику «быков».

«Я предпочёл бы, если бы у нас был открытый аэропорт и мы потренировались дома. Но есть плюс и в том, что мы посмотрим стадион, новый для нас. Это хорошо», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, завтра, 13 июля, состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар», который пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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