Мусаев ответил на вопрос о будущем нападающего Джонатана Окоронкво в клубе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о будущем нападающего Джонатана Окоронкво.

«Окоронкво продолжит свою карьеру в другом клубе. Скоро об этом объявят. У нас есть Смолов, Кокшаров, Кордоба, впереди может сыграть Мозес», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В минувшем сезоне Окоронкво выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды. Он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами.

Напомним, завтра, 13 июля, состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар», который пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Турецкие фанаты запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро: