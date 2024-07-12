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Мурад Мусаев рассказал, как необходимо «Краснодару» играть с «Зенитом» в Суперкубке

Мурад Мусаев рассказал, как необходимо «Краснодару» играть с «Зенитом» в Суперкубке
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче с санкт-петербургским «Зенитом» в Суперкубке России. Встреча состоится завтра, 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра мы должны быть максимально смелыми. Играть агрессивно в дуэлях. Должны играть в атаку, не бояться атаковать. Не должно быть сверхуважения к сопернику. Важно помогать друг другу. Вместе атаковать и обороняться», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.

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