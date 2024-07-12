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Мусаев рассказал, когда легионеры «Краснодара» сыграют за команду после Кубка Америки

Мусаев рассказал, когда легионеры «Краснодара» сыграют за команду после Кубка Америки
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о футболистах команды, которые сейчас выступают в составе сборной Колумбии на Кубке Америки – 2024.

«Колумбия идёт без поражений уже около 30 матчей. Хотя полуфинал у них был тяжёлый. Джон проводит очень сильный турнир, играет на пределе своих возможностей. В последней игре Кастаньо вышел на замену, мог отдать две голевые. Оласа почти не играет, для нас это небольшая проблема. Хотелось бы больше видеть его на поле.

Кордоба и Кастаньо получат 7-9 дней отдыха. Вроде бы у них всё хорошо в плане здоровья. Их матч будет 14-го или 15-го. Но основной отпуск у них будет зимой. Надеюсь, к 3-му и 4-му туру мы увидим в них полную боевую единицу», – передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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