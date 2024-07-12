Тренер «Краснодара» Мусаев: мы брали Козлова с расчётом на помощь уже сейчас

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об адаптации полузащитника Данилы Козлова в клубе.

«Шаг за шагом мы помогаем Козлову в адаптации. Мы рассчитываем на него и завтра, и по ходу сезона. Мы брали его с расчётом на помощь уже сейчас, он хорошо работает, старается. Мы на него надеемся», — приводит слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Завтра, 13 июля, «Краснодар» встретится с «Зенитом» в Суперкубке России. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.