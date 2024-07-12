Мурад Мусаев: «Зенит» не обращался в «Краснодар» по трансферу Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего команды Джона Кордобы в «Зенит».

– Правильно ли я понимаю, что «Зенит» не обращался в «Краснодар» по Кордобе?

– Правильно, – передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее стало известно, что колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в санкт-петербургский «Зенит» за € 12 млн. Об этом сообщало издание «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл 27 матчей в чемпионате России, отметившись 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами. «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».