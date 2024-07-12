«Пари НН» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с черногорским «Петровацем»
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В контрольном матче встретятся «Пари Нижний Новгород» и черногорский «Петровац». Команды будут играть на стадионе «Швейцария» в Златиборе (Сербия). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
1 : 0
Петровац
Петровац, Черногория
1:0 Ермаков – 12'
Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Медведев, Стаматов, Каккоев, Гоцук, Тихий, Боженов, Боселли, Мухин, Калинский, Ермаков, Зе Турбо.
«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ. В сезоне-2023/2024 «Петровац» занял шестое место в Первой лиге Черногории.
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