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Президент Ла Лиги: «Барселона» действительно близка к подписанию Нико Уильямса

Президент Ла Лиги: «Барселона» действительно близка к подписанию Нико Уильямса
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о потенциальном переходе крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в «Барселону», о чём в последние месяцы активно пишут испанские СМИ.

«Барса» действительно близка к тому, чтобы позволить себе выплатить сумму отступных за Нико Уильямса. Она сможет заплатить эту сумму, если будет соответствовать стандарту 1:1. Клуб близок к этому. Оборот «Барселоны» близок к € 1 млрд, поэтому она может быть в этом ряду [претендующих на Уильямса]», — приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Уильямс принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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