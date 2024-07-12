Пименов: «Зенит» начнёт свой чемпионский поход в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча Суперкубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит».

«Думаю, «Зенит» уже начнёт свой чемпионский поход. Команда хорошо укрепилась, и единственное, что может помешать, это жаркая погода. В Волгограде летом примерно плюс 40 градусов. Если будут играть вечером и температура будет меньше 30 градусов, то игра получится яркой», — приводит слова Пименова Metaratings.

Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграют в Суперкубке России 13 июля. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.

Команда Сергея Семака оформила «золотой» дубль по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1). «Быки» же получили право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева уступила сине-бело-голубым одно очко. Согласно регламенту если одна команда побеждает сразу в двух турнирах, то её соперником в матче за Суперкубок страны становится серебряный призёр РПЛ.