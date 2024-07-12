Педро обвинил Луиса Энрике в своём уходе из «Барселоны»

Бывший крайний нападающий «Барселоны» Педро Родригес, ныне выступающий за «Лацио», рассказал о своём уходе из каталонского клуба в 2015 году, когда команду тренировал Луис Энрике.

«Мой уход из «Барсы» был трудным, потому что это клуб моей жизни, в котором я находился много лет. Президент был за меня, а тренер [Луис Энрике] — нет. Мне нравится, как я ушёл, с уважением к товарищам по команде и болельщикам», — приводит слова Педро Marca.

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Напомним, 36-летний футболист находился в системе каталонского клуба с 2004 года. За этот период он принял участие в 321 матче за взрослую команду сине-гранатовых, в которых отметился 99 голами и 62 результативными передачами. В составе «Барселоны» Педро трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании.

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