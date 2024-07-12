Ямаль — о Хави: тренер, который оказал на меня наибольшее влияние

Игрок сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о работе с бывшим главным тренером каталонцев Хави.

«Я думаю, что это тренер, который оказал на меня наибольшее влияние. Он предоставил мне возможность дебютировать и вселил в меня уверенность, давая мне минуты», — приводит слова Ямаля Jijantes FC в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что «Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. По итогам сезона президент каталонской команды отправил в отставку с поста главного тренера Хави. Новым главным тренером «Барселоны» стал немец Ханс-Дитер Флик.

Напомним, 16-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль дебютировал в составе «Барселоны» под руководством Хави.