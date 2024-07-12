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Стал известен стартовый состав женской сборной России на товарищеский матч с КНДР

Сегодня, 12 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся женские сборные России и КНДР. Игра пройдёт на стадионе «Москвич». Бригаду арбитров из Беларуси возглавит Ольга Блоцкая. Её ассистентами станут Анастасия Данченко и Анна Наливайко. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с КНДР: Гриченко, Куропаткина, Абдуллина, Машина, Смирнова Н. (к), Жаркова, Фёдорова, Пантюхина, Бизенкова, Козлова, Братко.

Напомним, женская сборная России проведёт два товарищеских матча с КНДР. Вторая игра состоится 15 июля. Бригаду арбитров в этом противостоянии также будет возглавлять Ольга Блоцкая. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

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