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Стал известен стартовый состав женской сборной России на товарищеский матч с КНДР

Стал известен стартовый состав женской сборной России на товарищеский матч с КНДР
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Сегодня, 12 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся женские сборные России и КНДР. Игра пройдёт на стадионе «Москвич». Бригаду арбитров из Беларуси возглавит Ольга Блоцкая. Её ассистентами станут Анастасия Данченко и Анна Наливайко. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
12 июля 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия (ж)
Не начался
КНДР (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав сборной России на товарищеский матч с КНДР: Гриченко, Куропаткина, Абдуллина, Машина, Смирнова Н. (к), Жаркова, Фёдорова, Пантюхина, Бизенкова, Козлова, Братко.

Напомним, женская сборная России проведёт два товарищеских матча с КНДР. Вторая игра состоится 15 июля. Бригаду арбитров в этом противостоянии также будет возглавлять Ольга Блоцкая. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

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