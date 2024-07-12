«Интер» продлил контракт с главным тренером Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Интера».

«Миланский «Интер» рад сообщить о продлении контракта с тренером Симоне Индзаги. Благодаря новому соглашению тренер будет возглавлять «нерадзурри» до 2026 года.

Трёхлетняя работа, которая привела к завоеванию «второй звезды» и навсегда связала имя Симоне Индзаги с «Интером». Тренер из Пьяченцы и «Интер» будут вместе до 2026 года. Продление отношений произошло после трёх выдающихся сезонов, за которые Индзаги поднял в небо шесть трофеев», — написано в заявлении клуба.

«Интер» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 94 очка за 38 матчей.