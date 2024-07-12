Уолкер: защита сборной Англии определённо сможет справиться с Ямалем

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Правый защитник сборной Англии Кайл Уолкер поделился мнением о 16-летнем крайнем нападающем Испании Ламине Ямале в преддверии очного матча команд в финале Евро-2024, который состоится 14 июля.

«Для 16-летнего парня он демонстрирует выдающуюся игру. Я бы не возражал, если бы он пропустил матч с нами. Но я чувствую, что наши защитники смогут справиться с ним. Определённо», — приводит слова Уолкера talkSPORT.

Напомним, Ямаль принял участие в шести матчах Евро-2024, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Финал чемпионата Европы — 2024 пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: