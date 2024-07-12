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Уолкер: защита сборной Англии определённо сможет справиться с Ямалем

Уолкер: защита сборной Англии определённо сможет справиться с Ямалем
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Правый защитник сборной Англии Кайл Уолкер поделился мнением о 16-летнем крайнем нападающем Испании Ламине Ямале в преддверии очного матча команд в финале Евро-2024, который состоится 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для 16-летнего парня он демонстрирует выдающуюся игру. Я бы не возражал, если бы он пропустил матч с нами. Но я чувствую, что наши защитники смогут справиться с ним. Определённо», — приводит слова Уолкера talkSPORT.

Напомним, Ямаль принял участие в шести матчах Евро-2024, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Финал чемпионата Европы — 2024 пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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