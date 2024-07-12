Агент Зайнутдинова: нет шансов, что Бактиёр начнёт сезон не в «Бешикташе»

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, высказался о будущем своего клиента.

«Думаю, нет шансов, что Бактиёр начнёт сезон не в «Бешикташе». Клуб на него рассчитывает. Мы ничего даже не рассматриваем. Интерес из России сохраняется? Интерес к хорошим футболистам всегда есть. Но Зайнутдинов готовится к сезону, к еврокубкам в «Бешикташе», – приводит слова «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с «Бешикташем» по переходу полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова. В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.