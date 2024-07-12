«Динамо» победило «Спартак» в контрольном матче в серии пенальти

Завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). «Динамо» одержало победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё. На 73-й минуте защитник Никита Чернов забил ответный мяч «Спартака».

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Динамо» расположилось на третьей строчке, заработав 56 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.