«Динамо» победило «Спартак» в контрольном матче в серии пенальти
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). «Динамо» одержало победу со счётом 1:1, 5:4 пен.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
5 : 4
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Нгамалё – 23' 1:1 Чернов – 73'
На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё. На 73-й минуте защитник Никита Чернов забил ответный мяч «Спартака».
«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Динамо» расположилось на третьей строчке, заработав 56 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.
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