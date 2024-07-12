Уолкер заявил, что сборная Англии намерена использовать слабые стороны Родри в финале Евро

Правый защитник сборной Англии Кайл Уолкер ответил на вопрос, как «трём львам» противостоять опорному полузащитнику Испании Родри в финале Евро-2024. Напомним, оба футболиста играют за «Манчестер Сити».

«Он отличный футболист, контролирующий игру и диктующий собственный темп, как я понял, выступая с ним за один клуб. Однако мы смотрели видеонарезки [с ним], и я знаю, что у каждого есть слабые стороны. Никто не является идеалом. Нам нужно воспользоваться этими слабыми сторонами для того, чтобы наши футболисты как можно лучше действовали в опасных зонах», — приводит слова Уолкера talkSPORT.

Напомним, это противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: