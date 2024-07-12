В «Оренбурге» рассказали, будут ли арендовать Сутормина и Чистякова у «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможной аренде игроков «Зенита» Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова.

– Рассматриваете ли вы возможность трансфера или аренду Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина из «Зенита»?

– Нет, – приводит слова Андреева «Спорт день за днём».

Отметим, что вторую половину минувшего сезона Чистяков и Сутормин провели в аренде в «Сочи».

Напомним, Дмитрий Чистяков успел провести в составе «Сочи» семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Сутормин принял участие весной в 10 матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.