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Санчо провёл встречу с тен Хагом и вернулся к тренировкам с «Юнайтед» — Романо

Санчо провёл встречу с тен Хагом и вернулся к тренировкам с «Юнайтед» — Романо
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо провёл встречу с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом для того, чтобы обсудить имеющийся у них конфликт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, эта встреча завершилась позитивно. В ходе неё Санчо и тен Хаг прояснили ситуацию и согласились «подвести черту» под их разногласиями и двигаться дальше.

Подчёркивается, что Санчо вернулся к тренировкам и доступен для предсезонных игр «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. Зимой 2024 года Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию».

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