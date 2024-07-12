«Црвена Звезда» проиграла «Тальерес» в заключительном матче Летнего кубка

12 июля состоялся матч Летнего кубка «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Тальерес» (Кордова, Аргентина). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Встреча проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге (Россия). Игра закончилась победой команды из Аргентины со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Алехандро Мартинес. Отметим, что полузащитник «Тальерес» забил на второй минуте встречи.

Кроме того, в минувшем матче было два удаления. В составе клуба из Кордовы за две жёлтые карточки с поля был изгнан полузащитник Маркос Портильо (45+2-я минута). У «Црвены Звезды» за два «горчичника» был удалён полузащитник Лука Илич (70-я минута).

Напомним, по итогам Летнего кубка «Црвена Звезда» набрала шесть очков и заняла первое место в таблице. Футболисты «Тальерес» финишировали четвёртыми, заработав три очка.