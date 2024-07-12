В «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о контрольном матче со «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 1:1, 5:4 пен.
«Основная ценность игры, что в этом сезоне мы проводим матчи при полных трибунах. Таким образом, сохраняется нерв игры. Мы подарили праздник болельщикам. Команды провели качественную игру. В первом тайме мы играли лучше, во втором — хуже», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Динамо» расположилось на третьей строчке, заработав 56 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.
- 12 июля 2024
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:11
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:51
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:25
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:54
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:40
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:26
-
18:25