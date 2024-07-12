ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»

В «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о контрольном матче со «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
5 : 4
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Нгамалё – 23'     1:1 Чернов – 73'    

«Основная ценность игры, что в этом сезоне мы проводим матчи при полных трибунах. Таким образом, сохраняется нерв игры. Мы подарили праздник болельщикам. Команды провели качественную игру. В первом тайме мы играли лучше, во втором — хуже», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Динамо» расположилось на третьей строчке, заработав 56 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android