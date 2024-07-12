Россия (ж) — КНДР (ж): гости открыли счёт в матче

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются женские сборные России и КНДР. Игра проходит на стадионе «Москвич». Бригаду арбитров из Беларуси возглавляет Ольга Блоцкая. Её ассистентами выступают Анастасия Данченко и Анна Наливайко. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.
На 29-й минуте счёт в матче открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон.
Сборная России вышла на игру со следующим стартовым составом: Гриченко, Куропаткина, Абдуллина, Машина, Смирнова Н. (к), Жаркова, Фёдорова, Пантюхина, Бизенкова, Козлова, Братко.
Напомним, женская сборная России проведёт два товарищеских матча с КНДР. Вторая игра состоится 15 июля. Бригаду арбитров в этом противостоянии также будет возглавлять Ольга Блоцкая. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.
Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро:
- 12 июля 2024
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:11
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:51
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:25
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:54
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:40
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:26
-
18:25