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Россия (ж) — КНДР (ж): гости открыли счёт в матче

Россия (ж) — КНДР (ж): гости открыли счёт в матче
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются женские сборные России и КНДР. Игра проходит на стадионе «Москвич». Бригаду арбитров из Беларуси возглавляет Ольга Блоцкая. Её ассистентами выступают Анастасия Данченко и Анна Наливайко. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На 29-й минуте счёт в матче открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
12 июля 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия (ж)
Перерыв
0 : 2
КНДР (ж)
0:1 Хон – 29'     0:2 Хан – 34'    

Сборная России вышла на игру со следующим стартовым составом: Гриченко, Куропаткина, Абдуллина, Машина, Смирнова Н. (к), Жаркова, Фёдорова, Пантюхина, Бизенкова, Козлова, Братко.

Напомним, женская сборная России проведёт два товарищеских матча с КНДР. Вторая игра состоится 15 июля. Бригаду арбитров в этом противостоянии также будет возглавлять Ольга Блоцкая. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

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